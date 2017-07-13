Агент Рейеса опроверг интерес со стороны "Зенита"

Матиас Бунге, агент защитника "Порту" Диего Рейеса, опроверг информацию о возможном переходе своего клиента в питерский "Зенит".

"Диего Рейес не переходит в "Зенит", это всего лишь слухи и не более. Я никогда не общался с "Зенитом" по поводу его трансфера" - сказал агент.

Напомним, что "Порту" оценивает 24-летнего Рейеса в семь миллионов евро. | http://soccernews.ru