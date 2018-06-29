Агент Рейеса подтвердил интерес со стороны "Краснодара"

Матиас Бунге, агент защитника "Порту" Диего Рейеса, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны "Краснодара".

"Знаю, что "Краснодар" заинтересован в Диего. Клуб сделал предложение, но оно оказалось недостаточно хорошим. Пока к нам по новой не обращались. В Диего заинтересованы несколько российских клубов, посмотрим, как будет развиваться ситуация" - сказал агент.

Помимо "Краснодара" на 25-летнего Рейеса претендуют "Локомотив", ЦСКА, "Зенит" и "Динамо".

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