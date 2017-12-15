Агент Рейны прокомментировал интерес со стороны "Милана"

Мануэль Гарсия Килон, агент вратаря "Наполи" Пепе Рейны, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны "Милана".

"Для любого топ-игрока вполне естественно, когда за ним следят клубы, но с "Миланом" - ничего конкретного. Более того, Хосе может продлить контракт с "Наполи" - цитирует агента Football Italia.

Напомним, что действующее соглашение 35-летнего Рейны с "Наполи" истекает летом 2018 года. | http://soccernews.ru