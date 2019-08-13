Агент Рибери - о возможном переходе в "Локомотив": "Переговоры ведутся, но очень многое поставлено на карту"

Жан-Пьер Берне, агент бывшего вингера "Баварии" Франка Рибери, рассказал, как обстоят дела с возможным переходом его клиента в московский "Локомотив".

"Как я уже говорил, "Локомотив" действительно заинтересован в услугах Франка. Никто никакие предложения не отклонял, переговоры ведутся. Но очень многое поставлено на карту, потому что семье Франка будет очень тяжело переехать в Россию. А семья для него на первом месте. Так что в любом случае, последнее слово за ним", - сказал агент.

Напомним, что 36-летний футболист является свободным агентом, поэтому может достаться "железнодорожникам" бесплатно.

Рибери этим летом покинул "Баварию", за которую выступал с 2007 года. Сейчас его также связывают с возможным переходом в ПСВ или "Фиорентину".

Не пропустите: Семин высказался о слухах о переходе Рибери в "Локомотив". | http://soccernews.ru