Агент Рибери отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в "Локомотив"

Жан-Пьер Берне, агент бывшего вингера "Баварии" Франка Рибери, подтвердил заинтересованность московского "Локомотива" в услугах звёздного француза.

"Да, со стороны "Локомотива" есть реальный интерес к Франку. Это правда", - сказал агент.

Напомним, что 36-летний футболист является свободным агентом, поэтому может достаться "железнодорожникам" бесплатно.

Рибери этим летом покинул "Баварию", за которую выступал с 2007 года. Сейчас его также связывают с возможным переходом в ПСВ или "Фиорентину".

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