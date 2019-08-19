Агент Рибери рассказал о ходе переговоров с "Локомотивом"

Жан-Пьер Берне, агент французского вингера Франка Рибери, поделился информацией о том, как идут переговоры между его клиентом и московским "Локомотивом".

"Сейчас наши переговоры с "Локомотивом" находятся в наиболее активной стадии. Они проходят хорошо. Всё должно решиться до конца месяца", - сказал агент.

Ранее Рибери также связывали с переходом в "Спартак" и "Динамо", но оба клуба опровергли интерес к звёздному футболисту.

Этим летом 36-летний игрок покинул "Баварию" и сейчас является свободным агентом.

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