Агент Рибейро оценил вероятность перехода Месси в ПСЖ

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Агент Рибейро оценил вероятность перехода Месси в ПСЖ

Агент Вагнер Рибейро высказался о будущем форварда ПСЖ Неймара и капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Неймар счастлив в Париже. Думаю, что он поиграет в ПСЖ еще как минимум два сезона.

На данный момент легче представить трансфер Месси в ПСЖ, чем возвращение Неймара в "Барселону". Я серьезно, нельзя сомневаться в экономической мощи Катара", - приводит слова агента Veja.

Напомним, что Месси задумался над уходом из "Барселоны" после унизительного поражения от "Баварии" (2:8) в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

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