Агент: "Ригони будет играть за "Зенит"



Агент полузащитника "Индепендьенте" Эмилиано Ригони Хуан Крус Ольер заявил, что его клиент станет игроком "Зенита".

"Сделка завершена. Ригони будет играть за "Зенит", – приводят слова Ольера российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за 24-летнего Ригони 10,5 миллионов евро.

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