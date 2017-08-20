Агент: "Ригони будет играть за "Зенит"

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Агент: "Ригони будет играть за "Зенит"
Агент полузащитника "Индепендьенте" Эмилиано Ригони Хуан Крус Ольер заявил, что его клиент станет игроком "Зенита".

"Сделка завершена. Ригони будет играть за "Зенит", – приводят слова Ольера российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за 24-летнего Ригони 10,5 миллионов евро.

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