Агент Ригони подтвердил интерес "Зенита" к своему клиенту

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Агент Ригони подтвердил интерес "Зенита" к своему клиенту

Хуан Крус, агент хавбека "Индепендьенте" Эмилиано Ригони, подтвердил, что его клиент может перейти в питерский "Зенит".

"Это действительно так, Эмилиано может присоединиться к "Зениту" этим летом. Сейчас ведутся переговоры между клубами, вероятность того, что "Зенит" купит Ригони, существует" - сказал агент.

Ранее сообщалось, что "Зенит" может заплатить за Ригони девять миллионов евро.

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