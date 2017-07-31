Агент Ригони подтвердил переход своего клиента в "Зенит"

Хуан Крус Оллер, агент хавбека "Индепендьенте" Эмилиано Ригони, подтвердил, что трансфер его клиента в "Зенит" уже решённое дело.

"Сделка по Эмилиано с "Зенитом" завершена. Через 48 часов он прилетит в Санкт-Петербург" - сказал агент.

Напомним, что питерский клуб заплатит за 24-летнего аргентинца 10,5 миллионов евро. Сам футболист заключит с "Зенитом" четырёхлетний контракт.

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