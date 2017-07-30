Агент: "Ригони станет игроком "Зенита"

Хуан Крус Оллер, агент хавбека "Индепендьенте" Эмилиано Ригони, подтвердил скорый переход своего клиента в питерский "Зенит".

"Всё хорошо, Ригони станет игроком "Зенита". Дайте мне время завершить эту сделку. Сейчас много бумажной работы, для которой необходимо время. Он точно будет в "Зените", просто я не знаю, когда мы приедем в Санкт-Петербург. Это может быть либо в среду, либо в четверг" - сказал агент.

Ранее сообщалось, что трансфер Ригони обойдётся "Зениту" в 10 миллионов евро. | http://soccernews.ru