Агент: "Ригони станет игроком "Зенита"

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Агент: "Ригони станет игроком "Зенита"

Хуан Крус Оллер, агент хавбека "Индепендьенте" Эмилиано Ригони, подтвердил скорый переход своего клиента в питерский "Зенит".

"Всё хорошо, Ригони станет игроком "Зенита". Дайте мне время завершить эту сделку. Сейчас много бумажной работы, для которой необходимо время. Он точно будет в "Зените", просто я не знаю, когда мы приедем в Санкт-Петербург. Это может быть либо в среду, либо в четверг" - сказал агент.

Ранее сообщалось, что трансфер Ригони обойдётся "Зениту" в 10 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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