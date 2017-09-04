Агент Рикардо Родригеса: "Милан" - правильная команда, чтобы достичь более высокого уровня"
Джанлука Ди Доменико, являющийся агентом защитника "Милана" Рикардо Родригеса, заявил, что его агент мог продолжить карьеру в другом клубе.
"Да, могу подтвердить, что многие итальянские команды хотели его заполучить. Но Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли были очень хороши, этим летом они показали, что на многое способны. Они сразу сказали нам, что хотят заполучить Рикардо. Они сумели нас удивить.
Мирабелли - знаток футбола, он смог описать Рикардо от А до Я, анализируя его сильные стороны и указывая области, где ему нужно прибавить. Фассоне - очень убедительный коммуникатор. Убежден, он может привести в клуб нужного футболиста даже без большого бюджета.
Считаю, что Рикардо уже входит в число лучших защитников Европы, а "Милан" - правильная команда, чтобы достичь более высокого уровня" - приводит слова агента Сalciomercato.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|2
|6
|2
|Интер Милан
|2
|6
|3
|Наполи
|2
|6
|4
|Милан
|2
|6
|5
|Сампдория
|2
|6
|6
|Торино
|2
|4
|7
|СПАЛ
|2
|4
|8
|Лацио
|2
|4
|9
|Болонья
|2
|4
|10
|Кьево
|2
|3
|11
|Рома
|2
|3
|12
|Дженоа
|2
|1
|13
|Хеллас Верона
|2
|1
|14
|Кротоне
|2
|1
|15
|Сассуоло
|2
|1
|16
|Удинезе
|2
|0
|17
|Беневенто
|2
|0
|18
|Аталанта
|2
|0
|19
|Кальяри
|2
|0
|20
|Фиорентина
|2
|0