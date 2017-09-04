Агент Рикардо Родригеса: "Милан" - правильная команда, чтобы достичь более высокого уровня"

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Агент Рикардо Родригеса: "Милан" - правильная команда, чтобы достичь более высокого уровня"

Джанлука Ди Доменико, являющийся агентом защитника "Милана" Рикардо Родригеса, заявил, что его агент мог продолжить карьеру в другом клубе.

"Да, могу подтвердить, что многие итальянские команды хотели его заполучить. Но Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли были очень хороши, этим летом они показали, что на многое способны. Они сразу сказали нам, что хотят заполучить Рикардо. Они сумели нас удивить.

Мирабелли - знаток футбола, он смог описать Рикардо от А до Я, анализируя его сильные стороны и указывая области, где ему нужно прибавить. Фассоне - очень убедительный коммуникатор. Убежден, он может привести в клуб нужного футболиста даже без большого бюджета.

Считаю, что Рикардо уже входит в число лучших защитников Европы, а "Милан" - правильная команда, чтобы достичь более высокого уровня" - приводит слова агента Сalciomercato.

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