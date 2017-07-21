Агент Ринкона опроверг интерес "Зенита"

Норман Капуоццо, агент хавбека "Ювентуса" Томаса Ринкона, опроверг трансферные слухи, согласно которым его клиент интересен "Зениту".

"Никто из "Зенита" с нами не контактировал по поводу Ринкона. Сейчас Томас сосредоточен только на "Ювентусе", он находится вместе с командой на сборах в США" - сказал агент.

29-летний Ринкон выступает за "Ювентус" с января 2017 года, сыграл 19 матчей и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru