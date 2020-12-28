Агент Ришарлисона прокомментировал интерес со стороны "Зенита"
Ренато Веласко, агент нападающего "Эвертона" Ришарлисона, отреагировал на слухи, сватающие его клиента в питерский "Зенит".
Ранее сообщалось, что "сине-бело-голубые" готовы заплатить за бразильца 40 миллионов евро и предложить ему зарплату в размере 10 миллионов в год.
"С нами из "Зенита" никто не связывался. Даже если предложенная сумма ниже, Ришарлисон сейчас стоит 145 миллионов фунтов. У него действует 4-летний контракт с клубом, и меньше чем за 100 миллионов фунтов "Эвертон" не продаст его", - сказал агент.
В нынешнем сезоне 23-летний Ришарлисон сыграл за "Эвертон" 14 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
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|Манчестер Юнайтед
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|27
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
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|Эвертон
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18