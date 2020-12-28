Агент Ришарлисона прокомментировал интерес со стороны "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургэвертонришарлисон андраде

Агент Ришарлисона прокомментировал интерес со стороны "Зенита"

Ренато Веласко, агент нападающего "Эвертона" Ришарлисона, отреагировал на слухи, сватающие его клиента в питерский "Зенит".

Ранее сообщалось, что "сине-бело-голубые" готовы заплатить за бразильца 40 миллионов евро и предложить ему зарплату в размере 10 миллионов в год.

"С нами из "Зенита" никто не связывался. Даже если предложенная сумма ниже, Ришарлисон сейчас стоит 145 миллионов фунтов. У него действует 4-летний контракт с клубом, и меньше чем за 100 миллионов фунтов "Эвертон" не продаст его", - сказал агент.

В нынешнем сезоне 23-летний Ришарлисон сыграл за "Эвертон" 14 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Реал" может перехватить трансферную цель "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Адвокат Данченкова связал приговор Широкова с его хвалебными высказываниями в адрес Путина

Адвокат Данченкова связал приговор Широкова с его хвалебными высказываниями в адрес Путина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов