Агент Ришарлисона прокомментировал интерес со стороны "Зенита"

Ренато Веласко, агент нападающего "Эвертона" Ришарлисона, отреагировал на слухи, сватающие его клиента в питерский "Зенит".

Ранее сообщалось, что "сине-бело-голубые" готовы заплатить за бразильца 40 миллионов евро и предложить ему зарплату в размере 10 миллионов в год.

"С нами из "Зенита" никто не связывался. Даже если предложенная сумма ниже, Ришарлисон сейчас стоит 145 миллионов фунтов. У него действует 4-летний контракт с клубом, и меньше чем за 100 миллионов фунтов "Эвертон" не продаст его", - сказал агент.

В нынешнем сезоне 23-летний Ришарлисон сыграл за "Эвертон" 14 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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