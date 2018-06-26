Агент Родригеса рассказал, предложения от каких клубов готов рассмотреть его клиент

Агент защитника "Милана" Рикардо Родригеса прокомментировал будущее своего клиента.

"Рикардо счастлив в Милане, он любит этот город. "Милан" является вторым клубом Европы по количеству выигранных титулов в Лиге Чемпионов.

Если нам поступит предложение от команды, которая имеет шансы выиграть Лигу Чемпионов, то мы его рассмотрим. Однако спешу заверить, что принять такое решение футболисту будет не очень просто" - приводит слова агента Football Italia.

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