Агент Родригеса рассказал, предложения от каких клубов готов рассмотреть его клиент
Агент защитника "Милана" Рикардо Родригеса прокомментировал будущее своего клиента.
"Рикардо счастлив в Милане, он любит этот город. "Милан" является вторым клубом Европы по количеству выигранных титулов в Лиге Чемпионов.
Если нам поступит предложение от команды, которая имеет шансы выиграть Лигу Чемпионов, то мы его рассмотрим. Однако спешу заверить, что принять такое решение футболисту будет не очень просто" - приводит слова агента Football Italia.
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|Команда
|М
|О
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|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
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|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
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|18
|Кротоне
|38
|35
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|Хеллас Верона
|38
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