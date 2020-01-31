Агент Рохеля высказался об интересе со стороны ЦСКА и "Локомотива"

Ариэль Красоски, агент защитника "Тулузы" Агустина Рохеля, прокомментировал слухи об интересе "Локомотива" и ЦСКА к его клиенту.

"Это неправда. Нам не поступало никаких конкретных предложений от других клубов", - заявил агент.

Напомним, что в прошлом сезоне Рохель защищал цвета "Крыльев Советов".

В этом сезоне игрок принял участие в шести матчах Лиги 1.

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