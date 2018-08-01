Агент Рохо отрицает интерес "Зенита"

Дэвид Маннасех, агент защитника "Манчестер Юнайтед" Маркоса Рохо, опроверг информацию об интересе "Зенита" к своему клиенту.

"Это неправда" - ответил агент на соответствующий вопрос.

Напомним, что на Рохо также претендуют "Эвертон" и "Вулверхэмптон".

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