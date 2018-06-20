Агент Ромуло отрицает интерес "Спартака"

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Агент Ромуло отрицает интерес "Спартака"

Ролим Карму, агент полузащитника "Вероны" Ромуло Соузы, отрицает интерес "Спартака" к своему клиенту.

"Ничего не слышал о том, что клуб из Москвы интересуется Ромуло. Это очень хороший игрок, с большим опытом выступлений на серьёзном уровне" - сказал агент.

Напомним, что Ромуло может перейти в другой клуб бесплатно после вылета "Вероны" из Серии А. | http://soccernews.ru

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