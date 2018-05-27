Агент Роналду дал комментарий по будущему своего клиента

Агент форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеш отказался обсуждать будущее своего клиента.

Так, изданию sport.es португалец заявил: " Я не хочу сегодня говорить о его будущем. Я просто хочу поздравить "Реал" с победой в Лиге Чемпионов, не более того. Криштиану Роналду радует всех своих партнеров по команде. Это счастливый день для "Реала", вот и все. Криштиану был, есть и будет лучшим игроком в мире, и больше ничего ".

Напомним, больше Роналду кубок чемпионов выигрывали только два клуба. | soccernews.ru