Агент Роналду дал комментарий по будущему своего клиента

Теги реал мадридкриштиану роналдужорже мендеш

Агент Роналду дал комментарий по будущему своего клиентаАгент форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеш отказался обсуждать будущее своего клиента.

Так, изданию sport.es португалец заявил: "Я не хочу сегодня говорить о его будущем. Я просто хочу поздравить "Реал" с победой в Лиге Чемпионов, не более того. Криштиану Роналду радует всех своих партнеров по команде. Это счастливый день для "Реала", вот и все. Криштиану был, есть и будет лучшим игроком в мире, и больше ничего".

Напомним, больше Роналду кубок чемпионов выигрывали только два клуба. | soccernews.ru

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