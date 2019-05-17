Агент Роналду может помочь Дзюбе перебраться в АПЛ

1 Теги зенит санкт-петербургартём дзюбажорже мендешгеннадий орлов

Агент Роналду может помочь Дзюбе перебраться в АПЛ

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов поделился эксклюзивной информацией о возможном трансфере нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в один из клубов АПЛ.

"Думаю, "Зенит" отпустит Дзюбу. Раз он уже сказал о своём желании поиграть в Англии, значит, проговорил свою позицию с тренером. У Сергея Семака вообще довольно чёткая позиция: если человек хочет уйти, его обязательно надо отпускать. И это правильно! 

Я желаю Артёму успеха. Он боец, спортсмен. Доказывает, что не собирает деньги в кубышку, а хочет расти. Открытый, искренний парень. Жалко, что раньше некоторые тренеры этого не поняли. Наставники думали, что Артём какой-то не такой. А Дзюба открытый! А самое главное - искренний. Многое, конечно, зависит от команды, в которую он попадёт в Англии.

Мне говорили, что известный агент Жорже Мендеш ему симпатизирует и может помочь. У него же есть определённые связи. Слышал такие разговоры", - сказал Орлов.

Стоит отметить, что Мендеш ведёт дела Криштиану Роналду, Радамеля Фалькао, Анхеля Ди Марии, Диего Косты, Хамеса Родригеса, Жозе Моуринью, а также многих других именитых футболистов и тренеров.

Ранее сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляют три клуба английской Премьер-лиги.

Не пропустите: Черчесов прокомментировал возможный переезд Дзюбы в АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Бадр Хари из Марокко
Бадр Хари из Марокко

Сульшер ждёт Дзюбу в Манчестер Юнайтед)

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" объявил об отставке Аллегри

"Ювентус" объявил об отставке Аллегри

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов