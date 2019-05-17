Агент Роналду может помочь Дзюбе перебраться в АПЛ

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов поделился эксклюзивной информацией о возможном трансфере нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в один из клубов АПЛ.

"Думаю, "Зенит" отпустит Дзюбу. Раз он уже сказал о своём желании поиграть в Англии, значит, проговорил свою позицию с тренером. У Сергея Семака вообще довольно чёткая позиция: если человек хочет уйти, его обязательно надо отпускать. И это правильно!

Я желаю Артёму успеха. Он боец, спортсмен. Доказывает, что не собирает деньги в кубышку, а хочет расти. Открытый, искренний парень. Жалко, что раньше некоторые тренеры этого не поняли. Наставники думали, что Артём какой-то не такой. А Дзюба открытый! А самое главное - искренний. Многое, конечно, зависит от команды, в которую он попадёт в Англии.

Мне говорили, что известный агент Жорже Мендеш ему симпатизирует и может помочь. У него же есть определённые связи. Слышал такие разговоры", - сказал Орлов.

Стоит отметить, что Мендеш ведёт дела Криштиану Роналду, Радамеля Фалькао, Анхеля Ди Марии, Диего Косты, Хамеса Родригеса, Жозе Моуринью, а также многих других именитых футболистов и тренеров.

Ранее сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляют три клуба английской Премьер-лиги.

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