Агент Роналду намерен трудоустроить одного из своих клиентов в "Барселону"

Известный агент Жорже Мендеш намерен трудоустроить одного из своих клиентов в каталонскую "Барселону".

Как информирует испанская пресса, португалец рассчитывает посодействовать переходу защитника лиссабонской "Бенфики" Нелсона Семеду в стан "сине-гранатовых". Ввиду того, что совершить трансфер бека лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина "Барсе" вряд ли удастся из-за позиции "канониров", Мендеш рассчитывает, что каталонский гранд приложит все усилия, чтобы заполучить его клиента.

Напомним, "Барселона" уже сделала предложение по Семеду. | soccernews.ru