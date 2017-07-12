Агент Роналду намерен трудоустроить одного из своих клиентов в "Барселону"

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Агент Роналду намерен трудоустроить одного из своих клиентов в "Барселону"Известный агент Жорже Мендеш намерен трудоустроить одного из своих клиентов в каталонскую "Барселону".

Как информирует испанская пресса, португалец рассчитывает посодействовать переходу защитника лиссабонской "Бенфики" Нелсона Семеду в  стан "сине-гранатовых". Ввиду того, что совершить трансфер бека лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина "Барсе" вряд ли удастся из-за позиции "канониров", Мендеш рассчитывает, что каталонский гранд приложит все усилия, чтобы заполучить его клиента.

Напомним, "Барселона" уже сделала предложение по Семеду. | soccernews.ru

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