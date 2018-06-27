Агент Роналду не исключил уход португальца из "Реала"

Агент форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеш не исключил уход своего клиента из королевского клуба.

При этом, как информирует TuttoMercatoWeb, представитель пятикратного обладателя "Золотого мяча" заверил, что переход португальца в один из клубов итальянской Серии А на сегодняшний день невозможен.

В завершившемся сезоне Роналду забил 44 мяча и сделал 8 результативных передач в 44 матчах за "Реал".

Напомним, Роналду оценил выступление сборной Португалии на ЧМ-2018. | soccernews.ru