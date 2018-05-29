Агент Роналду обсуждает в Париже трансфер португальца в ПСЖ

Агент форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеш обсуждает в столице Франции трансфер своего клиента в ПСЖ.

Так, по сведениям sol.sapo.pt, представитель 33-летнего нападающего "сливочных" еще вчера прибыл в Париж, где провел встречу с руководством "красно-синих". Предполагается, что трансфер португальца может быть закрыт еще до старта Чемпионата Мира в России. Его трансфер обойдется ПСЖ в 250 миллионов евро.

Напомним, Роналду стал единственным игроком "Реала", не принявшим участие в клубной фотосессии в новой форме. | soccernews.ru