Агент Роналду обсуждает в Париже трансфер португальца в ПСЖ

Теги криштиану роналдужорже мендешреал мадридпсж

Агент Роналду обсуждает в Париже трансфер португальца в ПСЖАгент форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеш обсуждает в столице Франции трансфер своего клиента в ПСЖ.

Так, по сведениям sol.sapo.pt, представитель 33-летнего нападающего "сливочных" еще вчера прибыл в Париж, где провел встречу с руководством "красно-синих". Предполагается, что трансфер португальца может быть закрыт еще до старта Чемпионата Мира в России. Его трансфер обойдется ПСЖ в 250 миллионов евро.

Напомним, Роналду стал единственным игроком "Реала", не принявшим участие в клубной фотосессии в новой форме. | soccernews.ru

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