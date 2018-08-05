Агент Роналду планирует заработать этим летом еще на двух мегатрансферах

Агент новоиспеченного форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш планирует заработать этим летом еще на двух мегатрансферах.

Так, по сведениям Sport Mediaset, португалец рассчитывает посодействовать переходу полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича в миланский "Интер". После этого Мендеш намерен привезти на "Сантьяго Бернабеу" замену хорвату - хавбека римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Напомним, Лопетеги готов попробовать Асенсио на новой позиции. | soccernews.ru