Агент Роналду предложил форварда английскому топ-клубу

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Агент Роналду предложил форварда английскому топ-клубу

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Жорже Мендеш, агент португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, предложил "Манчестер Юнайтед" подписать его клиента в летнее трансферное окно, сообщает Libero.

По сведениям источника, Роналду ради перехода в английский клуб готов на понижение зарплаты с 31 до 20 миллионов евро в год, но хочет получить двухлетнее соглашение. Ранее сообщалось, что "Ювентус" может продать форварда летом из-за финансовых сложностей.

Напомним, что Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 41 матч во всех турнирах, забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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