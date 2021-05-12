Агент Роналду предложил форварда английскому топ-клубу
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Жорже Мендеш, агент португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, предложил "Манчестер Юнайтед" подписать его клиента в летнее трансферное окно, сообщает Libero.
По сведениям источника, Роналду ради перехода в английский клуб готов на понижение зарплаты с 31 до 20 миллионов евро в год, но хочет получить двухлетнее соглашение. Ранее сообщалось, что "Ювентус" может продать форварда летом из-за финансовых сложностей.
Напомним, что Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год.
В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 41 матч во всех турнирах, забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
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|27
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|27
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|Челси
|27
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|27
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|6
|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18