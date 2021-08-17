Агент Роналду предложил услуги португальца "Манчестер Сити"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Жорже Мендеш, агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, работает над возвращением своего клиента в АПЛ.

Как сообщает Football Italia, представитель звёздного португальца предложил его услуги "Манчестер Сити".

"Горожане" смогут заполучить 36-летнего форварда, который с 2003 по 2009 год выступал за "Манчестер Юнайтед", за 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах в составе "Ювентуса". Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.

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