Агент Роналду предложил услуги португальца "Манчестер Сити"
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Жорже Мендеш, агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, работает над возвращением своего клиента в АПЛ.
Как сообщает Football Italia, представитель звёздного португальца предложил его услуги "Манчестер Сити".
"Горожане" смогут заполучить 36-летнего форварда, который с 2003 по 2009 год выступал за "Манчестер Юнайтед", за 30 миллионов евро.
В прошлом сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах в составе "Ювентуса". Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.
Не пропустите: Анчелотти попросил вернуть Роналду в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
В "Спартаке" отреагировали на интерес "Сельты" к Понсе
-
Варан провёл первую тренировку в "Манчестер Юнайтед"
-
Воспитанник "Зенита" Комолов завершил карьеру в 32 года
-
1
Агент Роналду предложил услуги португальца "Манчестер Сити"
-
Инсинье отклонил щедрое предложение "Зенита"
-
Кафанов объяснил возвращение Гильерме в сборную России
-
"Сельта" хочет арендовать нападающего "Спартака"
-
Три клуба поспорят за форварда "Лацио"
-
Захарян прокомментировал свой вызов в сборную России
-
"Ливерпуль" отдал в аренду двух игроков
-
Игрок "Галатасарая" побил своего одноклубника во время матча чемпионата Турции
-
Анчелотти попросил вернуть Роналду в "Реал"
-
Главные новости дня: 16 августа
-
Агент - об отстранении Вильены от тренировок "Краснодара": "Каждый в клубе знает истинную причину"
-
Стали известны сроки восстановления Ренату Санчеша
-
Президент "Урала" назвал задачу команды на сезон РПЛ
-
"Барселона" и "Арсенал" могут совершить обмен игроками
-
"Эльче" и "Атлетик" поделили очки в 1-м туре Ла Лиги
-
"Торино" нацелился на защитника "Спартака"
-
Нападающий "Герты" отказал "Зениту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18