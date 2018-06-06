Агент Роналду провел встречу с руководством "Реала"

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Агент Роналду провел встречу с руководством "Реала"

Жорже Мендеш, агент форварда "Реала" Криштиану Роналду, провел встречу с руководством клуба.

Детали встречи не разглашаются, однако как сообщает AS, Роналду разочарован позицией клуба по его будущему.

Ранее ходили слухи, что Роналду может покинуть "Реал" этим летом.

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