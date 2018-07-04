Агент Роналду прямо заявил о возможном переходе Роналду в "Ювентус"

Агент ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеш прямо заявил о возможном переходе своего клиента в туринский "Ювентус".

"Криштиану Роналду не чувствует себя полностью счастливым в "Реале", но он все еще не готов к переезду в МЛС, где он в итоге намерен оказаться. Вполне возможно, "Ювентус" станет мостиком между двумя этими пунктами его карьеры", - цитирует Мендеша Bleacher Report.

Напомним, пресса уже предвидит игровую схему "Ювентуса" с Роналду в составе. | soccernews.ru