Агент Роналду прямо заявил о возможном переходе Роналду в "Ювентус"

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Агент Роналду прямо заявил о возможном переходе Роналду в "Ювентус"Агент ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеш прямо заявил о возможном переходе своего клиента в туринский "Ювентус".

"Криштиану Роналду не чувствует себя полностью счастливым в "Реале", но он все еще не готов к переезду в МЛС, где он в итоге намерен оказаться. Вполне возможно, "Ювентус" станет мостиком между двумя этими пунктами его карьеры", - цитирует Мендеша Bleacher Report.

Напомним,  пресса уже предвидит игровую схему "Ювентуса" с Роналду в составе. | soccernews.ru

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