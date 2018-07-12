Агент Роналду работает над трансфером Марсело в "Ювентус"

Жорже Мендеш, агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, работает над трансфером защитника "Реала" Марсело в туринский клуб.

Как сообщает Corriere della Sera, Мендеш убеждает руководство "бьянконери" в целесообразности покупки 30-летнего бразильца, который мог бы стать идеальной заменой для Алекса Сандро.

Сумма возможной сделки оценивается в 40-60 миллионов евро.

Напомним, что Роналду и Марсело давно дружат, поэтому Мендеш, вполне возможно, действует по просьбе своего клиента.

Не пропустите: Марсело прокомментировал уход Роналду из "Реала". | http://soccernews.ru