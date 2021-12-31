Агент Роналду рассказал об интересе к игроку со стороны "Барселоны"

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Агент Роналду рассказал об интересе к игроку со стороны "Барселоны"Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Жорже Мендеш, представитель португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны "Барселоны".

"Криштиану Роналду очень счастлив в "Манчестер Юнайтед". Как всегда, в своей карьере, он продолжит показывать отличную игру.

Я уверен, что это будет отличный сезон для него", — приводит слова Мендеша инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в футболисте сборной Португалии заинтересована "Барселона" и лично Хави.

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