Агент Роналду рассказал об интересе к игроку со стороны "Барселоны"
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Жорже Мендеш, представитель португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны "Барселоны".
"Криштиану Роналду очень счастлив в "Манчестер Юнайтед". Как всегда, в своей карьере, он продолжит показывать отличную игру.
Я уверен, что это будет отличный сезон для него", — приводит слова Мендеша инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что в футболисте сборной Португалии заинтересована "Барселона" и лично Хави.
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|27
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|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
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