Агент Роналду рассказал об интересе к игроку со стороны "Барселоны"

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Жорже Мендеш, представитель португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны "Барселоны".

"Криштиану Роналду очень счастлив в "Манчестер Юнайтед". Как всегда, в своей карьере, он продолжит показывать отличную игру.

Я уверен, что это будет отличный сезон для него", — приводит слова Мендеша инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в футболисте сборной Португалии заинтересована "Барселона" и лично Хави.

Также не пропустите: В "Интере" три случая коронавируса. | http://soccernews.ru