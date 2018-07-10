Агент Роналду сделал заявление о переходе игрока в "Ювентус"

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Агент Роналду сделал заявление о переходе игрока в "Ювентус"

Агент португальского нападающего Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал переход своего клиента из "Реала" в "Ювентус".

"Я рад, что Криштиану перешел в "Ювентус". Криштиану в восторге от возможности выступать за один из самых важных клубов мира. 

Он будет жить в красивом пентхаусе в центре Турина. Желаю, чтобы его сотрудничество с "Юве" было успешным", – приводит слова Мендеша Football Italia.

Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" за 112 миллионов евро, став самым дорогим игроком в истории итальянского клуба.

Не пропустите: Бэйл сделал заявление об уходе Роналду из "Реала". | http://soccernews.ru

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