Агент Роналду уведомил "Реал" о намерениях "Ювентуса"

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Агент Роналду уведомил "Реал" о намерениях "Ювентуса"Агент форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеш уведомил королевский клуб о намерениях туринского "Ювентуса" подписать его клиента.

В частности, как информирует El Chiringuito, представитель 33-летнего нападающего сообщил руководству "сливочных", что уже в ближайшее время "старая синьора" сделает официальное предложение по его клиенту. Ввиду этого, трансфер пятикратного обладателя "Золотого мяча" может состояться уже в ближайшие дни.

Напомним,  "Реал" планирует заменить Роналду одной из двух звезд АПЛ. | soccernews.ru

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