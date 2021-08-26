Агент Роналду ведет переговоры о трансфере игрока в "Манчестер Сити"

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Агент Роналду ведет переговоры о трансфере игрока в "Манчестер Сити"Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Жорже Мендеш, представитель нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, прибыл в Турин на переговоры с "Ювентусом" по поводу будущего португальца, сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, цель Мендеша – организовать переход Роналду в "Манчестер Сити", но на данный момент стороны ищут варианты, которые будут выгодны для туринского клуба.

"Бьянконери" на данный момент ставят очень строгие требования к потенциальной сделке, а Мендеш хочет, что туринцы отпустили форварда бесплатно или значительно дешевле 25 миллионов евро, на которые согласен "Ювентус".

Сам Роналду готов сменить команду, а "Манчестер Сити" – единственный претендент на него.

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