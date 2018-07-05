Агент Роналду встретился с руководством "Реала"

Агент ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеш встретился с руководством королевского клуба.

По сведениям El Chiringuito, диалог между представителем 33-летнего форварда с президентом "сливочных" Флорентино Пересом и их генеральным директором Хосе Анхелем Санчесом состоялся вчера вечером. На встрече Мендеш сообщил клубу, что его клиент устал от борьбы и хочет сменить команду. Вполне вероятно, что по итогам встречи "Реал" будет готов выслушать предложения по своему португальскому нападающему.