Агент Роналду встретился с руководством "Реала"

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Агент Роналду встретился с руководством "Реала"Агент ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеш встретился с руководством королевского клуба.

По сведениям El Chiringuito, диалог между представителем 33-летнего форварда с президентом "сливочных" Флорентино Пересом и их генеральным директором Хосе Анхелем Санчесом состоялся вчера вечером. На встрече Мендеш сообщил клубу, что его клиент устал от борьбы и хочет сменить команду. Вполне вероятно, что по итогам встречи "Реал" будет готов выслушать предложения по своему португальскому нападающему.

Напомним,  Манчини прокомментировал возможный переход Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru

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