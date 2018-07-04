Агент Роналду вылетел в Мадрид на встречу с Пересом

Теги реал мадридкриштиану роналдужорже мендешфлорентино перес

Агент Роналду вылетел в Мадрид на встречу с ПересомВ среду днем агент ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеш вылетел на встречу с президентом королевского клуба Флорентино Пересом.

Так, по сведениям Marca, уже сегодня представитель 33-летнего форварда высадится в столице Испании. Его встреча с клубным боссом "сливочных" состоится сегодня-завтра. На ней стороны обсудят намерения португальца по его будущему. Встреча была инициирована руководством "Реала".

Напомним,  Перес предпочитает продать Роналду в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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