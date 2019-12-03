Агент Роналду высказался о вручении Месси "Золотого мяча"

Жорже Мендеш, агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, комментируя завоевание "Золотого мяча" форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, назвал своего клиента лучшим игроком в истории.

"Роналду является лучшим футболистом в истории. И вы знаете это!" – приводит слова Мендеша Football Italia.

Мендеш, также как и Роналду, проигнорировал церемонию вручения "Золотого мяча". Вместе с португальцем он посетил церемонию вручения наград лучшим игрокам сезона Серии А по итогам сезона-2018/19.

Напомним, что Месси установил мировой рекорд, выиграв "Золотой мяч" в шестой раз в истории. В активе Роналду пять подобных наград.

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