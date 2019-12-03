Агент Роналду высказался о вручении Месси "Золотого мяча"
Жорже Мендеш, агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, комментируя завоевание "Золотого мяча" форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, назвал своего клиента лучшим игроком в истории.
"Роналду является лучшим футболистом в истории. И вы знаете это!" – приводит слова Мендеша Football Italia.
Мендеш, также как и Роналду, проигнорировал церемонию вручения "Золотого мяча". Вместе с португальцем он посетил церемонию вручения наград лучшим игрокам сезона Серии А по итогам сезона-2018/19.
Напомним, что Месси установил мировой рекорд, выиграв "Золотой мяч" в шестой раз в истории. В активе Роналду пять подобных наград.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
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|Сельта Виго
|15
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