Агент Роналду высказался о "Золотом мяче" Месси



Жорже Мендеш, агент португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, заявил, что аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси не должен был получит "Золотой мяч" в 2019 году.

"Роналду является лучшим футболистом в мире. До него Португалия не выигрывала ничего, а с ним стала чемпионом Европы и победителем Лиги наций. Криштиану изменил футбол. До него о Португалии говорили только, как о маленькой стране, но Роналду все изменил.

Думаю, что в следующем году Криштиану покорит отметку в 110 голов за сборную. Я верю, что он выиграет "Золотой мяч". В этом году Месси получил награду несправедливо, так как Роналду выиграл Лигу наций. Думаю, что если бы он остался в "Реале", то получил бы приз.

Криштиану является чемпионом. Он знает, как выиграть награду в 2020 году", - цитирует Мендеша Football Italia.

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