Агент Роналду: "Ювентус" станет последним клубом в карьере Криштиану"

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Агент Роналду: "Ювентус" станет последним клубом в карьере Криштиану"Агент форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш сделал громкое заявление по будущему своего клиента.

"Я очень доволен Криштиану Роналду"Ювентус" станет его последним клубом. Я очень рад, что он принял это решение. В этой команде он закончит свою прекрасную карьеру", - цитирует представителя пятикратного обладателя "Золотого мяча" Le 10 Sport.

Напомним, футболки "Ювентуса" с фамилией Роналду продаются в среднем штука в минуту. | soccernews.ru

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