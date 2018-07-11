Агент Роналду: "Ювентус" станет последним клубом в карьере Криштиану"

Агент форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш сделал громкое заявление по будущему своего клиента.

" Я очень доволен Криштиану Роналду. "Ювентус" станет его последним клубом. Я очень рад, что он принял это решение. В этой команде он закончит свою прекрасную карьеру ", - цитирует представителя пятикратного обладателя "Золотого мяча" Le 10 Sport.

Напомним, футболки "Ювентуса" с фамилией Роналду продаются в среднем штука в минуту. | soccernews.ru