Агент Роналду завершает переговоры по трансферу клиента в "Ювентус"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду станет игроком туринского "Ювентуса" в течение ближайших 48 часов.

Так, по сведениям Sky Sports News, сегодня агент 33-летнего нападающего "сливочных" Жорже Мендеш встретится с президентом королевского клуба Флорентино Пересом, чтобы обсудить уход своего клиента в стан чемпиона Италии. На встрече стороны могут достичь соглашения о переезде португальца на "Альянц Стэдиум".

Напомним, испанский журналист Агирре считает, что Роналду уже точно перейдет в "Ювентус". | soccernews.ru