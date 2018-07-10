Агент Роналду завершает переговоры по трансферу клиента в "Ювентус"

Теги реал мадридкриштиану роналдужорже мендешфлорентино пересювентус

Агент Роналду завершает переговоры по трансферу клиента в "Ювентус"Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду станет игроком туринского "Ювентуса" в течение ближайших 48 часов.

Так, по сведениям Sky Sports News, сегодня агент 33-летнего нападающего "сливочных" Жорже Мендеш встретится с президентом королевского клуба Флорентино Пересом, чтобы обсудить уход своего клиента в стан чемпиона Италии. На встрече стороны могут достичь соглашения о переезде португальца на "Альянц Стэдиум".

Напомним, испанский журналист Агирре считает, что Роналду уже точно перейдет в "Ювентус". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля

Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов