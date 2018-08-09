Агент Ругани рассказал о будущем игрока
Агент защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани Давид Торкия заявил, что его клиент не покинет клуб этим летом.
"У "Ювентуса" нет желания продавать Ругани даже за большую сумму. Даниэле также никогда не просил выставить его на трансфер. Да, если приходит хорошее предложение, то изучить его это совершенно нормально. Впрочем, "Ювентус" отклонил все предложения о его продаже.
"Челси" сделал очень хорошее предложение, но "Ювентус" был непреклонен. Думаю, что в новом сезоне он будет чаще выходить на поле", - приводит слова агента RMC Sport.
Ранее сообщалось, что "Челси" был готов заплатить за 24-летнего Ругани 40 миллионов евро.
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|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
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|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
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|38
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|Кальяри
|38
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|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
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|Хеллас Верона
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