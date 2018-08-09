Агент Ругани рассказал о будущем игрока

Теги ювентусданиэле ругани

Агент Ругани рассказал о будущем игрока

Агент защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани Давид Торкия заявил, что его клиент не покинет клуб этим летом.

"У "Ювентуса" нет желания продавать Ругани даже за большую сумму. Даниэле также никогда не просил выставить его на трансфер. Да, если приходит хорошее предложение, то изучить его это совершенно нормально. Впрочем, "Ювентус" отклонил все предложения о его продаже.

"Челси" сделал очень хорошее предложение, но "Ювентус" был непреклонен. Думаю, что в новом сезоне он будет чаще выходить на поле", - приводит слова агента RMC Sport.

Ранее сообщалось, что "Челси" был готов заплатить за 24-летнего Ругани 40 миллионов евро.

Не пропустите: Роналду выбросил подругу в океан: опубликованы фото. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов