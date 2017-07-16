Агент: "Руководство "Ювентуса" верит в Стураро"

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Агент: "Руководство "Ювентуса" верит в Стураро"

Бьянконери Карло Вольпи, являющийся агентом полузащитника Стефано Стураро сообщил, что "Ювентус" не намерен продавать его клиента.

"Недавно мы провели встречу со спортивным директором "Фиорентины" Панталео Корвино. Этот клуб действительно заинтересован в его трансфере. И Корвино, и наставник "Фиорентины" Стефано Пиоли считают, что он подходит команде. Именно от Корвино поступил запрос по Стураро, однако "Ювентус" не хочет с ним расставаться. Там нет незаменимых футболистов, но руководство клуба верит в Стефано.

Сам футболист полностью сконцентрирован на подготовке к новому сезону с "Ювентусом" и на выступлениях за эту команду. Здорово, что к игроку проявляют интерес, ведь это говорит о том, что он хорошо работает - но именно "Ювентус" позволил ему заработать такую репутацию уже к 24 годам. С болельщиками "бьянконери" у него тоже сложились замечательные отношения" - приводит слова агента TuttoJuve.

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