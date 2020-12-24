Агент румынского форварда Ману отреагировал на информацию об интересе "Краснодара"
Анамария Продан, агент полузащитника бухарестского "Стяуа" Денниса Мана, опровергла информацию, что "Краснодар" предложил 10 миллионов евро за ее подопечного.
"Информация по предложению "Краснодара" для "Стяуа" — это неправда. Мы ничего не знаем об этом", — приводит слова Продан Sport24.
В нынешнем сезоне 22-летний Ман провел за "Стяуа" 16 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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