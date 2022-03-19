Агент Рыбуса объяснил, почему поляк не спешит покидать "Локомотив"

Теги локомотив москвамацей рыбус

Агент Рыбуса объяснил, почему поляк не спешит покидать "Локомотив"

Фото инстаграм Мацея Рыбуса

Левый защитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус намерен до конца отработать свой контракт с клубом.

Напомним, что соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2022 года.

"Мацей живёт в России уже девять лет. У него русская жена и двое сыновей. Его уход до истечения контракта невозможен. Это сложная ситуация, учитывая, что он пустил корни в России. Рыбус не может просто стереть десятилетие своей жизни. Он не уедет без семьи. Мы думаем, что делать дальше", - цитирует агента польского футболиста Мариуша Пекарски Meczyki.

Рыбус выступает за "Локомотив" с 2017 года, в текущем сезоне он сыграл 19 матчей и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Четыре воспитанника "Локомотива" тренируются с первой командой. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" нацелилась на воспитанника "Реала" из АПЛ

"Барселона" нацелилась на воспитанника "Реала" из АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов