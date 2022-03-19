Агент Рыбуса объяснил, почему поляк не спешит покидать "Локомотив"
Левый защитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус намерен до конца отработать свой контракт с клубом.
Напомним, что соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2022 года.
"Мацей живёт в России уже девять лет. У него русская жена и двое сыновей. Его уход до истечения контракта невозможен. Это сложная ситуация, учитывая, что он пустил корни в России. Рыбус не может просто стереть десятилетие своей жизни. Он не уедет без семьи. Мы думаем, что делать дальше", - цитирует агента польского футболиста Мариуша Пекарски Meczyki.
Рыбус выступает за "Локомотив" с 2017 года, в текущем сезоне он сыграл 19 матчей и сделал 2 ассиста.
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