Агент Рыбуса рассказал о будущем футболиста в "Локомотиве"
Агент полузащитника "Локомотива" Мацея Рыбуса рассказал, что думает о будущем своего клиента в московском клубе. Об этом сообщает Sport24.
"Пока не обсуждали с "Локомотивом" продление контракта, время еще есть. Мацей доволен положением в команде, он в Лиге Чемпионов играет второй год подряд. С "Локо" выиграл чемпионат России. Он тут счастлив. Посмотрим, что будет дальше", - сказал агент.
Нынешнее соглашение футболистом с московским клубом рассчитано до 2020 года.
В этом сезоне футболист участвовал в 17 матчах, отметившись 3 ассистами.
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