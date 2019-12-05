Агент Рыбуса рассказал о будущем футболиста в "Локомотиве"

Агент полузащитника "Локомотива" Мацея Рыбуса рассказал, что думает о будущем своего клиента в московском клубе. Об этом сообщает Sport24.

"Пока не обсуждали с "Локомотивом" продление контракта, время еще есть. Мацей доволен положением в команде, он в Лиге Чемпионов играет второй год подряд. С "Локо" выиграл чемпионат России. Он тут счастлив. Посмотрим, что будет дальше", - сказал агент.

Нынешнее соглашение футболистом с московским клубом рассчитано до 2020 года.

В этом сезоне футболист участвовал в 17 матчах, отметившись 3 ассистами.

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