Агент Рыбуса сообщил, что "Локомотив" не предлагал футболисту продлить контракт

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Агент Рыбуса сообщил, что "Локомотив" не предлагал футболисту продлить контракт

Агент защитника "Локомотива" Мацея Рыбуса высказался по поводу новостей о том, что московский клуб предложил продлить его клиенту контракт.

Ранее сообщалось, что "железнодорожники" готовы продлить соглашение с 30-летним игроком с понижением оклада.

"Это неправда. Ни я, ни Мацей ничего об этом не знаем. Где футболист может продлить карьеру - пока не знаю. Сложно сказать", - цитирует агента Sport.24.

Рыбус выступает в "Локомотиве" с лета 2017 года. В текущем сезоне он в 16 матах РПЛ забил 4 ассиста.

Не пропустите: Руководство "Локомотива" заинтересовано в продлении контракта с Рыбусом| http://soccernews.ru
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