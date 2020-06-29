Агент Рыжикова рассказал о несостоявшемся переходе вратаря в "Барселону"

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Агент Рыжикова рассказал о несостоявшемся переходе вратаря в "Барселону"

Алексей Сафонов, агент вратаря "Крыльев Советов" Сергея Рыжикова, признался, что его клиента приглашали в "Барселону".

"Рыжиков мог перейти в "Барселону". Это было после того легендарного матча. Тогда ещё и Вальдес хотел уехать в Америку. Меня познакомили с Сандро Роселем. Мы очень много общались. Серёга и "Рубин" часто играли против испанцев, и Рыжий стоял очень хорошо. В итоге Вальдес передумал ехать в МЛС. А самое обидное, что позже Вальдес порвал "кресты". И сам не играл, и нам дорогу перебежал (смеётся).

Какие условия были? Серёга терял около 300-400 тысяч евро чистыми в год. Он сказал, что это ерунда и что он готов бесплатно играть за "Барсу". В "Рубине" он получал 2,2 лимона, а в Барсе - 1,6", - сказал агент.

39-летний Рыжиков выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год, сыграл 359 матчей и пропустил 308 голов.

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