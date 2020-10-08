Агент Сабали отреагировал на слухи об интересе "Спартака"
Серхан Сербест, агент правого защитника "Бордо" Юссуфа Сабали, подтвердил, что на его клиента претендует московский "Спартак".
"Интерес есть, но пока никаких официальных сообщений с их стороны не было. Нам интересен вариант со "Спартаком", мы не закрываем никаких дверей. Почему бы и нет?" - сказал агент.
Рыночная стоимость воспитанника ПСЖ оценивается в 8 миллионов евро.
За "Бордо" 27-летний Сабали выступает с 2016 года, сыграл 123 матча и сделал 15 ассистов.
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