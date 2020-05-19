Агент Сафонов назвал игрока "Барселоны", которого в перспективе способен заменить Алексей Миранчук

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Агент Сафонов назвал игрока "Барселоны", которого в перспективе способен заменить Алексей Миранчук

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, чьё место в стартовом составе "Барселоны" может в будущем занять полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук.

"Думаю, он останется в команде и постепенно будет привыкать к ней. Кто знает, как будут развиваться события дальше. Возможно, руководство "сине-гранатовых" решит расстаться с одним из атлетов и для Алексея освободится место. Плюс через несколько лет стоит ожидать ухода из спорта Серхио Бускетса. Да, Миранчук более атакующий футболист, но спортсмен способен обучаться новому. Он технически оснащён и имеет "светлую голову". Кроме того, чем выше уровень коллектива, тем проще в нём прогрессировать", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что "Барса" готова купить россиянина летом за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Алексей Миранчук провёл за "Локо" 24 матча, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Агент Барбоза - о стоимости Миранчуков: "Минимум - 80 миллионов евро". | http://soccernews.ru
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