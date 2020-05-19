Агент Сафонов назвал лучшего российского форварда на сегодняшний день

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Агент Сафонов назвал лучшего российского форварда на сегодняшний день

Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, какого форварда из России он считает сильнейшим прямо сейчас.

"На мой взгляд, Кокорин - самый сильный российский нападающий. Не удивился бы, если бы его позвали в тот же "Милан" или "Ювентус". Он физически силён, хорошо играет головой. Кроме того, за последний год он стал умнее, повзрослел", - сказал агент.

До конца нынешнего сезона права на 29-летнего Кокорина принадлежат "Зениту", с февраля он выступает в аренде в "Сочи".

После окончания зимнего перерыва и до вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса игрок забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах.

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