Агент Сафонов назвал трёх футболистов, которые могут покинуть "Зенит" летом
Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, какие кадровые потери может понести питерский "Зенит" в ходе летнего межсезонья.
"Думаю, велики шансы уехать в Европу у Азмуна. Отъезд пойдёт ему на пользу. Да, в "Зените" Сердар делает результат, много забивает, но... Не скажу, что нападающий в Санкт-Петербурге заскучал, просто пришло время для дальнейшего прогресса, что-то в карьере надо поменять.
Кто ещё? Допускаю уход Лунёва. Слышал, что он хочет попробовать себя в Европе, а у него как раз после сезона заканчивается контракт с "Зенитом". К тому же Андрею 29 лет. Потом уже будет сложнее заинтересовать европейские клубы. Стало быть, ближайшее межсезонье выглядит для него лучшим вариантом уехать.
Давно хочет уйти Дриусси, но это не новость. Наверное, "Зенит" аргентинец покинет. С остальными легионерами сложнее, даже если на Сантоса и Барриоса будет спрос. Петербургский клуб покупает игроков за большие деньги, платит им высокие зарплаты, поэтому продать футболиста с выгодой для себя, особенно в период падения рынка из-за пандемии, "сине-бело-голубым" трудно", - сказал Сафонов.
Не пропустите: "Зенит" нацелился на защитника "Ростова". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Три клуба ведут борьбу за Дзагоева
-
Роналду готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в "Манчестер Юнайтед"
-
Не только на ленточке: вратари, которые забивали в Лиге Чемпионов
-
"Зенит" нацелился на защитника "Ростова"
-
Куман поругался с защитником "Барселоны" во время матча с "Хетафе" и отказался жать ему руку
Лента новостей
-
Агент Сафонов назвал трёх футболистов, которые могут покинуть "Зенит" летом
-
Несколько игроков "Тоттенхэма" отпраздновали увольнение Моуринью
-
Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020 и другие решения УЕФА
-
Три клуба ведут борьбу за Дзагоева
-
Роналду готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в "Манчестер Юнайтед"
-
Хвича огласил свою футбольную мечту
-
Крыховяк сделал заявление о своём будущем в "Локомотиве"
-
Куман рассказал о своём конфликте с Мингесой
-
Сёмин порассуждал о провале Суперлиги Европы
-
"Ювентус" определился с главной трансферной целью на лето
-
"Шахтёр" сделал предложение тренеру "Сассуоло"
-
В ЦСКА не исключили скорое возвращение Василия Березуцкого
-
"Манчестер Сити" согласовал трансфер бразильского вингера
-
Аршавин прокомментировал ситуацию с вакцинацией в России
-
Лига 1 назвала лучшего игрока марта
-
Не только на ленточке: вратари, которые забивали в Лиге Чемпионов
-
"Зенит" нацелился на защитника "Ростова"
-
Куман высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге
-
Глушаков объяснил, почему может пригодиться сборной России
-
Мертенс повторил клубный рекорд "Наполи"