Агент Сафонов назвал трёх футболистов, которые могут покинуть "Зенит" летом

Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, какие кадровые потери может понести питерский "Зенит" в ходе летнего межсезонья.

"Думаю, велики шансы уехать в Европу у Азмуна. Отъезд пойдёт ему на пользу. Да, в "Зените" Сердар делает результат, много забивает, но... Не скажу, что нападающий в Санкт-Петербурге заскучал, просто пришло время для дальнейшего прогресса, что-то в карьере надо поменять.

Кто ещё? Допускаю уход Лунёва. Слышал, что он хочет попробовать себя в Европе, а у него как раз после сезона заканчивается контракт с "Зенитом". К тому же Андрею 29 лет. Потом уже будет сложнее заинтересовать европейские клубы. Стало быть, ближайшее межсезонье выглядит для него лучшим вариантом уехать.

Давно хочет уйти Дриусси, но это не новость. Наверное, "Зенит" аргентинец покинет. С остальными легионерами сложнее, даже если на Сантоса и Барриоса будет спрос. Петербургский клуб покупает игроков за большие деньги, платит им высокие зарплаты, поэтому продать футболиста с выгодой для себя, особенно в период падения рынка из-за пандемии, "сине-бело-голубым" трудно", - сказал Сафонов.

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